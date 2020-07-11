Жильцы назвали причину доносившихся хлопков в жилом доме на востоке Петербурга

Несколько хлопков, доносившихся в жилом доме на проспекте Ударников в Красногвардейском районе Петербурга, перепугали местных жителей. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС. Прибыв к 16-этажке около десяти часов вечера, по результатам проверки экстренные службы констатировали, что вызов был ложным. В настоящий момент возле дома все тихо и спокойно.

Как рассказали очевидцы случившегося 5-tv.ru, вероятнее всего, пугающие звуки доносились из-за взрывов петард. Никаких поводов для беспокойства сейчас нет.

МЧС РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что местный житель забил тревогу после трех хлопков на проспекте Ударников в Петербурге.