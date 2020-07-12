🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 июля, убывающая Луна в Овне требует от людей большей внимательности. Нельзя пускать слов на ветер и давать пустые обещания.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 июля, убывающая Луна находится в знаке Овна. Это время опасно для поспешных решений и не обдуманных слов. «Семь раз отмерь — один раз отрежь» — мантра для представителей всех знаков зодиака.
♈ Овен
Овны, вспомните, когда вы в последний раз по-настоящему чего хотели — так, чтобы каждое утро просыпаться и засыпать с одной и той же мыслью. Вы будите удивлены, но как только вы сосредотачиваете всю свою энергию на чем-то одном, Вселенная тут же подбрасывает шанс изменить жизнь к лучшему. Подсознание — наше все. Изучите скрытые возможности своего разума.
Космический совет: освойте искусство влиять на события на подсознательном уровне.
♉ Телец
Тельцы, будьте терпеливее и спокойнее. Не позволяйте всеобщему хаусу вывести вас из себя. Вместо того чтобы переживать из-за ерунды, позвольте себе отдохнуть и расслабиться. Руководствуйтесь тактикой Скарлетт О’Хара из романа «Унесенные ветром»: «Я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра».
Космический совет: расслабьтесь и перезагрузитесь.
♊ Близнецы
Близнецы, зачем забивать себе голову тем, чего уже не вернешь? Лучше думать о том, что еще можно изменить, и активно действовать. Ваше счастье только в ваших руках. Перестаньте винить в своих проблемах окружающих и попытайтесь самостоятельно выпутаться из всех проблем.
Космический совет: вытрите слезы и бегите навстречу мечте.
♋ Рак
Раки, пора заняться спортом. Ваше тело нуждается в перезагрузке не меньше, чем ваши мысли. Для того чтобы поддерживать себя в форме, вовсе не обязательно бежать в тренажерный зал. Делайте упражнения прямо у себя дома. Скачайте видеоуроки и внимательно следуйте советам фитнес-инструкторов.
Космический совет: пришло время заняться своим здоровьем.
♌ Лев
Что происходит, когда мы фокусируемся на проблемах? В результате мы на них тратим больше силы, чем они заслуживают. Что происходит, когда мы признаем ошибки как ценные уроки и идем дальше? Они пополняют ценную копилку нашего опыта. Львы, если вы научитесь правильно воспринимать любые трудности, мы не заметите, как начнете говорить «спасибо» за любой урок, подаренный судьбой.
Космический совет: перестаньте жаловаться и начните благодарить.
♍ Дева
Девы, раны вашего прошлого кроме вас никто не в состоянии залечить. Хватит страдать и тосковать. Лучший способ выйти из депрессии — заняться творчеством. Выплесните свои эмоции в картине, стихах или в новой музыке. Иногда даже из меланхолии можно извлечь какую-то пользу.
Космический совет: окунитесь с головой в искусство.
♎ Весы
Весы, все ограничения — у нас в голове. Если вы чего-то не можете, то проблема только в том, что вы себе в мыслях не позволяете этого сделать. Прежде, чем полностью перестроить свою жизнь, начните с анализа своего подсознания. Разрушьте барьеры, которые вам мешают быть счастливыми.
Космический совет: вы можете больше, чем вам кажется.
♏ Скорпион
Скорпион, ваш партнер так же, как и вы, нуждается в поддержке. Иногда ему хочется высказаться, поговорить по душам, вспомнить о наболевшем. Однако вы слишком эгоцентричны, чтобы посвятить время кому-то, кроме самого себя. Пора меняться. Согласны?
Космический совет: научитесь заботиться о других.
♐ Стрелец
Стрельцы, вы любите все делать в одиночку. Но иногда, чтобы взобраться на вершину горы, нужна поддержка. Соберите команду верных и преданных друзей вокруг себя и попросите у них помощи в реализации своего проекта. Для вас сейчас нет ничего лучше, чем найти компанию единомышленников.
Космический совет: одна голова — хорошо, а две — лучше.
♑ Козерог
Козероги, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Закон бумеранга — один из вечно действующих в мире, поэтому его всегда нужно брать в расчет. Начните улыбаться другим, и вы увидите, как вас будут любить. Протяните руку помощи нуждающемуся, и вас никогда не обойдут стороной, если вы попадете в беду.
Космический совет: научитесь отдавать, а не только жить за счет других.
♒ Водолей
Водолеи, вам кажется, что вокруг вас — сплошной хаос. Однако, как бы парадоксально это ни было, чтобы выйти из него, вам нужно приспособиться к текущему порядку вещей. Перестаньте пытаться все разложить по полочкам. Вселенная это сделает за вас.
Космический совет: научитесь жить в легком хаосе.
♊ Рыбы
Рыбы, вы привыкли страдать, но это абсолютно бессмысленно. Зачем мучить себя, если иногда проще извиниться и предложить помириться? Вы очень любите своего партнера, поэтому не стоит ни его, не себя терзать глупыми обидами и недомолвками.
Космический совет: сделайте первый шаг в отношениях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака не суждено похудеть?
Читайте также
82%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?