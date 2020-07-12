🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 июля, убывающая Луна находится в знаке Овна. Это время опасно для поспешных решений и не обдуманных слов. «Семь раз отмерь — один раз отрежь» — мантра для представителей всех знаков зодиака.

♈ Овен

Овны, вспомните, когда вы в последний раз по-настоящему чего хотели — так, чтобы каждое утро просыпаться и засыпать с одной и той же мыслью. Вы будите удивлены, но как только вы сосредотачиваете всю свою энергию на чем-то одном, Вселенная тут же подбрасывает шанс изменить жизнь к лучшему. Подсознание — наше все. Изучите скрытые возможности своего разума.

Космический совет: освойте искусство влиять на события на подсознательном уровне.

♉ Телец

Тельцы, будьте терпеливее и спокойнее. Не позволяйте всеобщему хаусу вывести вас из себя. Вместо того чтобы переживать из-за ерунды, позвольте себе отдохнуть и расслабиться. Руководствуйтесь тактикой Скарлетт О’Хара из романа «Унесенные ветром»: «Я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра».

Космический совет: расслабьтесь и перезагрузитесь.

♊ Близнецы

Близнецы, зачем забивать себе голову тем, чего уже не вернешь? Лучше думать о том, что еще можно изменить, и активно действовать. Ваше счастье только в ваших руках. Перестаньте винить в своих проблемах окружающих и попытайтесь самостоятельно выпутаться из всех проблем.

Космический совет: вытрите слезы и бегите навстречу мечте.

♋ Рак

Раки, пора заняться спортом. Ваше тело нуждается в перезагрузке не меньше, чем ваши мысли. Для того чтобы поддерживать себя в форме, вовсе не обязательно бежать в тренажерный зал. Делайте упражнения прямо у себя дома. Скачайте видеоуроки и внимательно следуйте советам фитнес-инструкторов.

Космический совет: пришло время заняться своим здоровьем.