«Хочу смотреть только на тебя»: Богомолов опубликовал нежное видео с «мокрой» Собчак

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Карина Бернтгольц
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Супруг телеведущей признался, что не хочет, чтобы в нем погиб режиссер.

Фото, видео: Instagram @konbog75, @xenia_sobchak

Несмотря на то, что Константин Богомолов и Ксения Собчак прожили в браке уже почти год, режиссер не перестает восхищаться красотой своей избранницы и часто повторяет, что любит ведущую и находит в ней вдохновение.

На этот раз кинодеятель опубликовал в Instagram новое нежное видео со своей супругой. На кадрах на Собчак льется вода, а она при этом аккуратно поправляет волосы и делает вид, будто бы моется под спадающими на нее каплями.

Однако, как в конце ролика раскрывает Богомолов, льется вовсе не дождь, а вода из ведра — это лишь режиссерский трюк. Причем, судя по всему, капли даже не касаются самой светской львицы, а падают рядом.

«Так как рядом со мной есть тот человек, в которого я, даже временно выполняя работу артиста, хочу смотреть больше чем в зеркало (а точнее только на этого человека и хочу смотреть), то и сомнений нет! Любимая, это я, твой режиссер!» — обратился к Собчак Богомолов в подписи к посту.

Instagram @konbog75

Пользователи были восхищены нежным посланием режиссера.

«Это любовь! Бесспорно!»

«Ребята, какие же вы крутые!»

«Очень нежно и трогательно! Нет слов!»

«Это как же здорово, что у вас такие чувства! Вы — счастливые люди! И нам светлей и теплей от вашей любви!» — признались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Собчак задал маме неловкий вопрос про отдых. 

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