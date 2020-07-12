«Хорошенькая»: Елена Проклова дала интервью в футболке на голое тело

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Карина Бернтгольц
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Некоторые фанаты решили, что звезда отечественного кинематографа оделась слишком откровенно для беседы с корреспондентом.

Фото, видео: Instagram @alenaproklova

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова несколько смутила поклонников своими последними фотографиями. Накануне выхода фильма «Андреевский флаг» с ее участием звезда дала интервью федеральному каналу. Снимки, сделанные в ходе беседы с корреспондентом, она разместила в Instagram.

Большинство подписчиков, глядя на кадры, отметили, что 66-летняя Проклова с каждым днем будто становится все краше и краше. Кто-то обратил внимание на естественность знаменитости и похвалил ее за то, что она не злоупотребляет косметикой и может демонстрировать свою первозданную, природную красоту.

«Хорошенькая!»

«Нежная и милая!» — оценили фолловеры.

Instagram @alenaproklova

Впрочем, не обошлось и без злопыхателей. Особо внимательные сочли фотографии довольно откровенной, поскольку заметили, что под оливкой футболкой с белыми вставками просвечивает грудь Прокловой. Один из комментаторов указал на то, что звезда на кадрах позирует без бюстгальтера.

«Ого, без нижнего белья давать интервью! Круто», — процитировала пользователя «Экспресс-газета».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Проклова раскрыла секрет богатого урожая в огороде.  

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