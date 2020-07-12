Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал самую безопасную для путешествия страну в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Самая безопасная страна — Китай. В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения», — заявил Онищенко в интервью URA.RU.

При этом он отметил, что низкая заболеваемость COVID-19 также зафиксирована в Индии, однако там плохой уровень здравоохранения, что повышает риски. Не видит препятствий Онищенко и для путешествий в европейские страны, однако планируя такую поездку стоит учитывать статистику по заболеваемости. Наиболее безопасной страной в Европе врач назвал Францию. Также он отметил, что в Италии заболеваемость сейчас ниже, чем в России.

Страной с наиболее плохой эпидемиологической обстановкой Онищенко назвал Чили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние сутки число выздоровевших от COVID-19 вновь превысило количество заболевших почти на две тысячи человек.