МВД РФ проводит проверку после смертельного ДТП с участием сына экс-министра

Подмосковная полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с участием младшего сына экс-министра спорта РФ, а ныне вице-президента Паралимпийского комитета Бориса Иванюженкова.

«По предварительной информации 11 июля около 20:25 по адресу: город Подольск, Октябрьский проспект водитель, 1998 года рождения, управляя автомобилем марки „БМВ“ совершил столкновение с велосипедом под управлением мужчины, 1975 года рождения», — заявили 5-tv.ru в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Как сообщалось ранее, строящий в США хоккейную карьеру 22-летний Артем Иванюженков насмерть сбил велосипедиста в Подольске. Молодой человек не увидел мужчину, который резко решил переехать дорогу. Предварительно, хоккеист был трезв, с места происшествия не скрывался.

В прошедшем сезоне, Иванюженков выступал за клуб «Сан-Хосе Шаркс», играющий в НХЛ.