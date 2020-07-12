Бывшая девушка Моргенштерна раскрыла подробности отношений с рэпером

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Алиса Старжевская
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В последнее время 20-летняя Дилара часто появляется на фото и видео Алишера Алиева.

Бывшая девушка Моргенштерна раскрыла подробности отношений с рэпером

Фото: Instagram @influesii

Бывшая девушка рэпера Моргенштерна Дилара прояснила статус их отношений. Недавно пользователи предположили, что бывшие возлюбленные воссоединились, так как и у одного, и у другого то и дело появляются снимки с совместного отдыха. Так, недавно рэпер выложил фото аппетитных форм девушки, а также снял ее спящей в кровати.

В свою очередь, Дилара поспешила заверить своих поклонников, что у них со звездой чисто дружеские отношения. Об этом она сообщила в своем Telegram-аккаунте. На вопрос подписчиков, встречается она с рэпером или нет, Дилара дала четкий ответ.

«Мы с ним супер-пупер лучшие друзья», — расставила все точки над i она.

Рэпер Моргенштерн, настоящее имя которого Алишер Алиев, расстался с 20-летней Диларой в сентябре 2019 года. Как пишет Teleprogramma.pro, парень признался, что разрыв происходил мирно и они решили поддерживать отношения. Вместе с тем, по словам знаменитости, он не готов к семейной жизни и пока хочет насладиться свободой.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый клип Моргенштерна и Элджея за четверть часа посмотрели около полумиллиона зрителей.

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Бывшая девушка Моргенштерна раскрыла подробности отношений с рэпером

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