Более полумиллиона человек полностью излечились от COVID в России с начала пандемии

Количество полностью победивших COVID-19 за последние сутки составило 3 615 пациентов. Число выявленных инфицированных — 6 615. Количество умерших пациентов за день составило 130 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По информации на 12 июля, больше всего новых случаев COVID-19 традиционно зарегистрировано в Москве. Там выявлено 679 инфицированных.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Санкт-Петербург — 293

Свердловская область — 286

Ханты-Мансийский АО — 267

Алтайский край — 232

Нижегородская область — 222

Ямало-Ненецкий АО — 212

Иркутская область — 209

Московская область — 197

Мурманская область — 183

Красноярский край — 131

Воронежская область — 121

Новосибирская область — 121

Челябинская область — 119

Архангельская область — 115

Ставропольский край — 110

Ульяновская область — 107

Оренбургская область — 100

Ростовская область — 98

Волгоградская область — 96

Хабаровский край — 94

Омская область — 93

Саратовская область — 92

Тюменская область — 83

Самарская область — 78

Республика Коми — 70

Сахалинская область — 69

Краснодарский край — 67

Ивановская область — 65

Курганская область — 65

Тульская область — 61

Пермский край — 61

Томская область — 59

Чувашская Республика — 55

Приморский край — 54

Кировская область — 52

Кемеровская область — 52

Калужская область — 49

Ленинградская область — 48

Орловская область — 46

Республика Дагестан — 46

Республика Башкортостан — 46

Удмуртская Республика — 46

Брянская область — 45

Республика Хакасия — 44

Белгородская область — 43

Владимирская область — 43

Забайкальский край — 43

Кабардино-Балкарская Республика — 42

Республика Калмыкия — 42

Республика Саха (Якутия) — 42

Смоленская область — 41

Тамбовская область — 40

Амурская область — 40

Республика Карелия — 39

Новгородская область — 39

Республика Тыва — 39

Ярославская область — 37

Астраханская область — 37

Республика Мордовия — 37

Республика Бурятия — 37

Камчатский край — 37

Рязанская область — 35

Курская область — 34

Пензенская область — 34

Республика Татарстан — 33

Липецкая область — 32

Вологодская область — 32

Тверская область — 31

Республика Марий Эл — 28

Карачаево-Черкесская Республика — 27

Ненецкий АО — 25

Магаданская область — 24

Республика Крым — 24

Республика Ингушетия — 22

Костромская область — 19

Республика Адыгея — 18

Республика Алтай — 17

Псковская область — 16

Республика Северная Осетия — 16

Чеченская Республика — 11

Калининградская область — 10

Еврейская АО — 7

Севастополь — 4

Всего по состоянию на 12 июля в РФ зафиксировано 727 162 случая заболевания COVID-19. За весь период скончались 11 335 человек с диагнозом коронавирус. Выздоровели 501 061 человек.

5-tv.ru

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