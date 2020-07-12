Более полумиллиона человек полностью излечились от COVID в России с начала пандемии
3 615 пациентов с коронавирусом полностью выздоровели в России по данным Оперштаба на 12 июля.
Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner
Количество полностью победивших COVID-19 за последние сутки составило 3 615 пациентов. Число выявленных инфицированных — 6 615. Количество умерших пациентов за день составило 130 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По информации на 12 июля, больше всего новых случаев COVID-19 традиционно зарегистрировано в Москве. Там выявлено 679 инфицированных.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
Санкт-Петербург — 293
Свердловская область — 286
Ханты-Мансийский АО — 267
Алтайский край — 232
Нижегородская область — 222
Ямало-Ненецкий АО — 212
Иркутская область — 209
Московская область — 197
Мурманская область — 183
Красноярский край — 131
Воронежская область — 121
Новосибирская область — 121
Челябинская область — 119
Архангельская область — 115
Ставропольский край — 110
Ульяновская область — 107
Оренбургская область — 100
Ростовская область — 98
Волгоградская область — 96
Хабаровский край — 94
Омская область — 93
Саратовская область — 92
Тюменская область — 83
Самарская область — 78
Республика Коми — 70
Сахалинская область — 69
Краснодарский край — 67
Ивановская область — 65
Курганская область — 65
Тульская область — 61
Пермский край — 61
Томская область — 59
Чувашская Республика — 55
Приморский край — 54
Кировская область — 52
Кемеровская область — 52
Калужская область — 49
Ленинградская область — 48
Орловская область — 46
Республика Дагестан — 46
Республика Башкортостан — 46
Удмуртская Республика — 46
Брянская область — 45
Республика Хакасия — 44
Белгородская область — 43
Владимирская область — 43
Забайкальский край — 43
Кабардино-Балкарская Республика — 42
Республика Калмыкия — 42
Республика Саха (Якутия) — 42
Смоленская область — 41
Тамбовская область — 40
Амурская область — 40
Республика Карелия — 39
Новгородская область — 39
Республика Тыва — 39
Ярославская область — 37
Астраханская область — 37
Республика Мордовия — 37
Республика Бурятия — 37
Камчатский край — 37
Рязанская область — 35
Курская область — 34
Пензенская область — 34
Республика Татарстан — 33
Липецкая область — 32
Вологодская область — 32
Тверская область — 31
Республика Марий Эл — 28
Карачаево-Черкесская Республика — 27
Ненецкий АО — 25
Магаданская область — 24
Республика Крым — 24
Республика Ингушетия — 22
Костромская область — 19
Республика Адыгея — 18
Республика Алтай — 17
Псковская область — 16
Республика Северная Осетия — 16
Чеченская Республика — 11
Калининградская область — 10
Еврейская АО — 7
Севастополь — 4
Всего по состоянию на 12 июля в РФ зафиксировано 727 162 случая заболевания COVID-19. За весь период скончались 11 335 человек с диагнозом коронавирус. Выздоровели 501 061 человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбежавшая в США вирусолог из Гонконга раскрыла правду о коронавирусе.
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