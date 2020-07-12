«Талантище»: Лиза Галкина показала, как она умеет говорить «по-лягушачьи»

Наследница Максима Галкина и Аллы Пугачевой — шестилетняя Лиза продолжает удивлять своих родителей наличием все новых скрытых талантов. Недавно юморист застал свою дочь за необычным занятием. Девочка, сидя на полу, показала отцу, как она умеет «квакать» в разных тональностях, поставив его этим в тупик.

Когда Галкин спросил Лизу, каким образом у нее это получается, девочка ответила, что она «просто сидит и ничего не делает». Впрочем, за спиной она спрятала детский музыкальный инструмент, который, как оказалось, и издавал «лягушачьи звуки».

Instagram @maxgalkinru

Фолловеры оценили находчивость Лизы и сразу же догадались, что своим талантом и юмором девочка обязана своим родителям-артистам.

«Лиза умничка! Еще и находчивая такая. Вся в маму и папу»;

«Юмор от папы»;

«Очень классная…глубокий стержень уже видно»;

«Талантище» — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин поделился необычным фото верхом на коне.