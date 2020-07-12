«Норильсктрансгаз» подтвердил факт разлива авиакеросина на Таймыре

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Марина Неруцких
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По данным компании, в результате разгерметизации трубопровода могла произойти утечка до 20 тонн топлива.

«Норильсктрансгаз» подтвердил факт разлива авиакеросина на Таймыре

Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл

Компания «Норильсктрансгаз» подтвердила факт разгерметизации трубопровода в Норильске. По данным предприятия, в результате инцидента могла произойти утечка до 20 тонн авиакеросина.

В АО «Норильсктрансгаз» рассказали, что протечка была устранена через 15 минут. Согласно сообщению пресс-службы компании, данное происшествие не несет угрозы жизни и здоровью людей, пишут «Известия».

О произошедшем было сразу же доложено в МЧС, ведется внутреннее расследование.

Ранее появилась информация, что порядка восьми тонн авиационного керосина вылилось в грунт из-за нарушения целостности трубопровода на Таймыре. Происшествие было зафиксировано при перекачке топлива в районе поселка Тухард. В момент инцидента керосин перегоняли из баржи в резервуар хранилища нефтепереливной станции.

Предварительно, протечка не попала в реку Большая Хета.

Это уже не первое ЧП в регионе. 29 мая произошла авария на ТЭЦ-3 в Норильске. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту разлива топлива в Норильске возбуждено уголовное дело.

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