«Первая фаза»: Вирусолог об итогах испытаний российской вакцины от COVID

Говорить о готовности вакцины против нового коронавируса пока рано, успешные результаты испытаний российского препарата на добровольцах — только первая фаза разработки. Так прокомментировал сообщение о завершении тестирования первой в мире вакцины от COVID-19 вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Эти люди еще не получили последнюю инъекцию, а их должно быть две. После этого нужно какое-то время, чтобы сыворотки крови тщательно исследовали на наличие антител. Когда нам сообщат, что у такого-то процента людей появились нейтрализующие антитела, то тогда мы будем говорить об окончании первой фазы испытаний вакцины», — пояснил медик в интервью ФАН.

При этом он отметил, что полученные в ходе исследования доказательства безопасности вакцины — это «очень хорошие данные».

«Ожидать, что в будущем у добровольцев будут какие-то осложнения от нее, не приходится», — сказал Альтштейн.

По словам вирусолога, вслед за первой предстоит еще вторая и третья фазы испытаний препарата, в ходе которых прививки будут сделаны большему количеству людей. Обычно на проверку эффективности вакцины уходит достаточно много времени.

«Эту фазу уже можно готовить, ведь для того, чтобы получить данные об эффективности вакцины, должны быть привиты тысячи человек в условиях, где идет эпидемия. Такие исследования могут начать в конце августа или уже в сентябре», — объяснил Альтштейн.

Он считает, что такие испытания могут быть проведены в Москве, где эпидемиологическая ситуация не очень благоприятна.

«Что касается будущих категорий людей, которые получат вакцину в первую очередь, то, скорее всего, это будут врачи. Пожилым людям препарат будет предложен несколько позже», — предположил врач.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов объявил об успешном завершении испытаний отечественной вакцины от COVID-19 на добровольцах. По его словам, первая группа привитых пациентов будет выписана уже 15 июля, вторая готовится к выписке — 20 июля. Основной задачей тестирования было доказательство безопасности препарата для людей.