По факту нового разлива топлива под Норильском возбуждено уголовное дело

По факту разлива топлива в районе поселка Тухард, расположенного недалеко от Норильска, возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Как сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республики Хакасия, дело возбуждено по результатам проверки.

Предварительно установлено, что 12 июля при перекачке авиационного топлива с баржи на производственный склад произошла разгерметизация трубопровода и разлив более 44 тонн жидкости на вертолетную площадку и прилегающую к ней территорию.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении следственного комитета.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в «Норильсктрансгазе», который является дочерней компанией «ГМК «Норильский никель», подтвердили факт разгерметизации трубопровода и утечки авиакеросина. В пресс-службе акционерного общества заверили, что происшествие не угрожает жизни и здоровью людей, а протечка была устранена в течение 15 минут. В компании проводится внутреннее расследование.

Это не первое происшествие подобного рода в регионе. 29 мая разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов на ТЭЦ-3,принадлежащей «Норильскому никелю» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» стали причиной экологической катастрофы на севере Красноярского края.