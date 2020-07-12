Момент ДТП, после которого Mercedes снес остановку и пешехода, попал на камеру

Момент серьезного ДТП в центре Петербурга при участии Mercedes и машины такси попал на камеры наружного наблюдения. Кадры оказались в распоряжении редакции 5-tv.ru.

Авария произошла в воскресенье, 12 июля, в Центральном районе Северной столицы, на пересечении Дегтярной и 8-й Советской улиц. Как следует из видеозаписи, водитель Mercedes не предоставил преимущество в движении таксисту, из-за чего получил удар в левую сторону. После этого немецкий кроссовер закрутило, он протаранил остановку, попутно сбив пешехода, и врезался в дерево, растущее перед жилым домом.

По официальной информации, в результате аварии пострадала 48-летняя женщина-пешеход. Она была госпитализироана в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, удар был такой силы, что женщину отбросило на детскую площадку.

Известно, что находившийся за рулем Mercedes водитель был трезв. По факту аварии проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru опубликовал жуткие кадры с места ДТП в Подольске при участии сына вице-президента Паралимпийского комитета Бориса Иванюженкова.