Видео: несколько моряков пострадали при пожаре на корабле ВМС США
Возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard произошло на базе в Сан-Диего. Отмечается, что после того, как огонь начал распространяться по судну, прогремел взрыв.
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Фото, видео: www.globallookpress.com; Telegram / Vbkbnfhbcn
Несколько моряков пострадали в результате пожара, который произошел на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard. ЧП случилось на военно-морской базе США возле города Сан-Диего в штате Калифорния. Отмечается, что после того, как огонь начал распространяться по судну, прогремел взрыв. Сейчас пострадавшим, которые получили различные ранения, оказывается медицинская помощь. Что стало причиной возгорания пока неизвестно. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Сейчас производится тушение огня. О погибших сведения не поступали.
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