Обновленный российский крейсер «Адмирал Нахимов» может в одиночку сдержать флот НАТО
После модернизации корабль станет судном особого геополитического значения.
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Фото, видео: РИА Новости / Олег Ласточкин; Известия / Николай Сиденков, Александр Полекгенько
Атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Орлан» «Адмирал Нахимов» после модернизации станет кораблем особого геополитического значения и главной надводной силой Северного флота. Об этом пишет РИА Новости.
Судно отправили на ремонт в 1999 году после 14 лет исправной службы. В 2022 году после заводских испытаний его передадут ВМФ. Как заявляют в Минобороны, на корабле кардинально обновят системы жизнеобеспечения, радиотехническое оборудование и корабельную энергетику, а главное — заменят устаревшее ракетное и артиллерийское вооружение на современные образцы.
В числе прочего «Адмирал Нахимов» получит гиперзвуковые ракеты «Циркон». Они несутся к цели в девять раз быстрее звука, что делает их неуязвимыми для любой системы ПВО. Ракета летит на высоте нескольких десятков километров и преодолевает расстояние примерно в тысячу километров. При этом постоянно меняет траекторию и маневрирует. Один такой боеприпас может уничтожить крупный надводный корабль.
Как уточняет председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев, с помощью новых ракетных систем крейсер получит возможность не только уничтожать наземные и морские цели, но и сбивать ракеты и спутники, угрожающие из космоса.
«Нахимов» эффективно прикроет страну с океанских направлений. Он готов топить крупные надводные цели за тысячу километров — всего один корабль изменит стратегическую обстановку в каком угодно регионе мира. Это очень важно в условиях новой гонки вооружений, развязываемой США», — добавил эксперт.
По его словам, «Адмирал Нахимов» станет мощной силой, сдерживающей флот НАТО. Однако в ближайшем будущем России понадобятся минимум четыре корабля такого класса, поскольку США также наращивают вооружение и к 2030 году планируют ввести в строй около ста ракетных эсминцев «Арли Берк».
Ранее 5-tv.ru писал, что российская авиация распугала корабли НАТО во время военных учений.
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