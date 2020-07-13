Самолет Ан-2 рухнул в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, размещенную на сайте регионального управления МЧС РФ. Отмечается, что ЧП произошло в Большеболдинском районе около 4 часов утра 13 июля.

Сейчас на место происшествия направлены службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется. Что стало причиной падения самолета — пока не сообщается.

Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области 1/5 МЧС РФ 2/5 МЧС РФ 3/5 МЧС РФ 4/5 МЧС РФ 5/5 МЧС РФ

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