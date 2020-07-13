Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области
Информация о пострадавших уточняется.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru
Самолет Ан-2 рухнул в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, размещенную на сайте регионального управления МЧС РФ. Отмечается, что ЧП произошло в Большеболдинском районе около 4 часов утра 13 июля.
Сейчас на место происшествия направлены службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется. Что стало причиной падения самолета — пока не сообщается.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места столкновения двух самолетов в небе над Германией.
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