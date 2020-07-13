Первые минуты после жесткой посадки самолета под Тверью сняли на видео

В Тверской области выясняют обстоятельства жесткой посадки легкомоторного самолета. Пилот не справился с машиной и выкатился за пределы полосы. Как видно на кадрах, снятых в первые минуты после ЧП, оостановился самолет через несколько десятков метров от аэродрома.

На борту кроме пилота находились двое пассажиров — это женщина с ребенком. Они получили травмы и были госпитализированы.

«Погибших нет. Пострадавшие переданы бригаде скорой помощи. Самолет совершал перелет из Можайска Московской обольсти в город Калязин Тверской области. На место прибыли экстренные службы», — рассказал начальник УОПиПАСР ГУ МЧС РФ по Тверской области Александр Жуков.

По предварительным данным, у самолета отказали тормоза. К тому же пилот никого не предупредил о полете, как того требуют правила. Транспортная прокуратура начала проверку.