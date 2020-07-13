Тайна перевала Дятлова раскрыта! Спустя 60 лет названа причина трагедии

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Начальник управления Генпрокуратуры в УрФО убежден, что собрано достаточно документов, чтобы дать ответ на загадку.

Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Генпрокуратура завила о сенсации. Раскрыта одна из самых загадочных трагедий XX века.

Гибель группы Дятлова, которая произошла на Северном Урале в 1959 году обросла множеством легенд. Смерть туристов связывали с техногенной катастрофой и даже с НЛО. Теперь дело раскрыто.

Причины трагедии и выводы следователей в материале корреспондента МИЦ «Известия» Станислава Григорьева. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что адвокат родственников погибших туристов не согласен с официальной версией. Юридический представитель общественного фонда памяти группы Дятлова не собирается признавать озвученную ведомством версию гибели группы туристов.

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