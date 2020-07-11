Адвокат родственников погибших туристов не согласен с версией Генпрокуратуры

Адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы родственников погибших участников похода, заявил, что версия Генпрокуратуры РФ по факту загадочной смерти девяти человек его не устраивает, пишет РЕН ТВ.

«Фактически ничего эта проверка не дала», — посетовал адвокат.

На пресс-конференции KP.RU была озвучена официальная версия обстоятельств, которые привели к смерти группы Дятлова. Ею стала снежная лавина. Однако этот вариант вызывал сомнения у значительного количества людей еще в советские времена, когда родились первые конспирологические теории по факту случившегося.

По мнению Черноусова, родные погибших 60 лет назад туристов также не согласятся с выводами Генпрокуратуры. Они настаивают на техногенной версии, которую в прокуратуре отвергли.

Трагедия на одном из североуральских перевалов случилась в феврале 1959 года, когда там при невыясненных обстоятельствах погибли девять человек, в основном студенты, которых вел туда Игорь Дятлов. Почему-то они разрезали палатку и ушли, так и не вернувшись снова в лагерь. Все тела обнаруженных много позже туристов имели серьезные травмы. Позже это место с печальной славой назвали перевалом Дятлова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генпрокуратура просит принять меры во избежание новых катастроф на перевале Дятлова.