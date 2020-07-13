«Орленку» 60 лет! Почему детский центр выделяется среди остальных лагерей
С юбилеем бывший пионерский лагерь поздравил президент страны Владимир Путин.
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Фото, видео: Instagram @orlyonok; 5-TV.RU
Легендарный детский центр «Орленок» отмечает юбилей. Уже 60 лет там отдыхают поколения советских и российских детей. Коллектив детского центра поздравил Владимир Путин. В телеграмме он отметил, что «Орленок» долгие годы является центром притяжения мальчишек и девчонок из всех регионов нашей страны.
В 1960-м это был скромный палаточный лагерь на берегу Черного моря. А сегодня это уже — огромный оздоровительный центр, в который ежегодно приезжают 50 тысяч человек. И дети не просто проводят время, а учатся. Центр реализует больше сотни современных образовательных программ, в том числе международного уровня.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лиза Арзамасова поздравила «Орленок» с юбилеем.
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