В Туле при пожаре в жилом доме погибли три человека — видео
Еще один человек пострадал. Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажки.
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Фото, видео: МЧС России, 5-tv.ru
Жертвами пожара в жилом доме в Туле стали три человека. Об этом 5-tv.ru сообщили в МЧС по региону.
«В результате пожара в квартире погибли трое — двое мужчин и одна женщина. Еще один человек доставлен в реанимацию, по нему информация уточняется», — сообщили в ведомстве.
Возгорание произошло в пятиэтажном доме на третьем этаже. Очевидцы утверждают, что открытое пламя из окон горящей квартиры било до четвертого этажа. В результате пожара полностью выгорела квартира на третьем этаже. С места происшествия были эвакуированы 14 человек. О причинах возгорания пока не известно, данные уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на верхних этажах многоквартирного жилого комплекса «Сантоки» в Иркутске.
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