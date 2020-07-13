Поисковик подорвался на мине в Ленобласти

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Алина Потёмкина
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Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Поисковик подорвался на мине в Ленобласти

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Член поисково-спасательного отряда «РККА» подорвался на мине в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент случился в восьми километрах от поселка Луга.

Отряд вел работы по поиску останков солдат участников Великой Отечественной войны. Один из группы нашел мину той эпохи, и она сдетонировала. В результате мужчина получил множественные повреждения. Его доставили к месту подлета санитарного вертолета, который отвез его в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Там пострадавший был госпитализирован с взрывной травмой груди, живота, конечностей, а также сотрясением головного мозга и осколочной раной левого бедра. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина подорвался на боеприпасе в Ленинградской области. Тогда пострадавшему удалось отделаться ранением руки.

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