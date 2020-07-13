Самолет индийской авиакомпании IndiGo в минувшую субботу попал в сильную турбулентность, изрядно напугавшую всех его пассажиров, пишет Lenta.ru.

Происшествие от 11 июля случилось высоко в небе во время перелета борта IndiGo из Эр-Рияда в Саудовской Аравии в индийский Кашмир. Банальное для многих пилотов и бортпроводников событие могло пройти незамеченным, если бы один из пассажиров не снял его на видео, позже поделившись им в социальных сетях.

Самолет сильно трясло, и многие пассажиры начали кричать от страха. По словам очевидцев, некоторые из людей начали отчаянно молиться, опасаясь за жизнь. Попытки их успокоить со стороны бортпроводников и пилотов по громкой связи не слишком помогали.

Зона турбулентности вызывала тряску самолета лишь на пару минут, но пассажиры пришли в ужас, когда воздушное судно неожиданно совершило два резких скачка в воздухе. Позже самолет без приключений приземлился в Индии.

Профессиональные пилоты много раз объясняли, что тряска во время полета является не такой опасной, как считает большинство путешественников. Хотя во время турбулентности следует быть особенно внимательными и обязательно пристегиваться во избежание случайных травм, сам самолет спокойно выдерживает нагрузки, а его конструкции это не вредит.

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