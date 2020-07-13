Сильная турбулентность напугала пассажиров индийского авиаперевозчика — Видео
Самолет компании IndiGo трясло так сильно, что многие стали прощаться с жизнью.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /FrankHoermann/SVEN SIMON, Соцсети
Самолет индийской авиакомпании IndiGo в минувшую субботу попал в сильную турбулентность, изрядно напугавшую всех его пассажиров, пишет Lenta.ru.
Происшествие от 11 июля случилось высоко в небе во время перелета борта IndiGo из Эр-Рияда в Саудовской Аравии в индийский Кашмир. Банальное для многих пилотов и бортпроводников событие могло пройти незамеченным, если бы один из пассажиров не снял его на видео, позже поделившись им в социальных сетях.
Самолет сильно трясло, и многие пассажиры начали кричать от страха. По словам очевидцев, некоторые из людей начали отчаянно молиться, опасаясь за жизнь. Попытки их успокоить со стороны бортпроводников и пилотов по громкой связи не слишком помогали.
Зона турбулентности вызывала тряску самолета лишь на пару минут, но пассажиры пришли в ужас, когда воздушное судно неожиданно совершило два резких скачка в воздухе. Позже самолет без приключений приземлился в Индии.
Профессиональные пилоты много раз объясняли, что тряска во время полета является не такой опасной, как считает большинство путешественников. Хотя во время турбулентности следует быть особенно внимательными и обязательно пристегиваться во избежание случайных травм, сам самолет спокойно выдерживает нагрузки, а его конструкции это не вредит.
5-tv.ru ранее писал, с какими странами РФ может возобновить авиасообщение в первую очередь.
Читайте также
68%
-0.48 80.09
-0.18
Нашли ошибку?