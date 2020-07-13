«Документально должно быть оговорено»: поясняет автор закона о труде на удаленке

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Алиса Старжевская
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Михаил Тарасенко прокомментировал подвергнутый критике законопроект о праве на компенсацию расходов удаленным сотрудникам.

«Документально должно быть оговорено»: поясняет автор закона о труде на удаленке

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Новый законопроект, разработанный депутатами Госдумы, должен помочь сотрудникам, которые трудятся на удаленке. Однако на практике соблюдаться документ будет не всегда, за что проект уже подвергли суровой критике эксперты отрасли. Ответил на нее первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, пишет URA.RU.

Тарасенко является одним из авторов финальной версии законопроекта и считает его логичным. Предполагается, что у работающих на дому подчиненных должно быть право потребовать компенсации за оплату электричества, телефонной связи и интернета.

«Эти вопросы также могут быть решены через соответствующее увеличение зарплаты работника», — считает Тарасенко, но многие удаленщики называют его идеалистом.

Дело в том, что далеко не все работодатели будут согласны на повышение зарплат своим подчиненным, особенно когда наблюдается тенденция переводить сотрудников на удаленную работу ради сокращения производственных расходов.

Также некоторые дотошные начальники могут требовать почасовой отчетности и платить только за время, которое работник провел в сети по работе. Таким образом, выплаты не будут стоить потраченных нервов и могут грозить конфликтами на работе вплоть до увольнения.

Михаил Тарасенко ответил на критику, заявив, что именно поэтому в законе указано, что решаться подобные вопросы должны индивидуально с каждым сотрудником. Многое зависит и от того, требуется ли реально подчиненному рабочий телефон и прочие бонусы.

«Главное, документально должно быть оговорено», — подчеркнул Тарасенко необходимость включения дополнительных расходов удаленщика в трудовой договор. В таком случае можно будет обратиться в трудовую инспекцию или суд с жалобой на недобросовестного работодателя.

Ранее 5-tv.ru писал, что идею депутатов с законом об оплате расходов на удаленке поддержал Минтруд.

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