Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот через месяц
Сроки проведения второго и третьего этапов испытания препарата озвучил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /FrankHoermann/SVEN SIMON, 5-tv.ru
Вакцина от коронавируса, которую разрабатывают в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот уже в середине августа. Об этом сообщил директор Центра Адександр Гинцбург.
«Где-то числа к 14–15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать», — цитирует Гинцбурга ФАН.
По его словам, к этому времени закончится вторая фаза испытания препарата, и гражданский оборот может быть разрешен на условиях, которые фактически будут являться третьей фазой исследования. Параллельно с вакцинацией будет вестись наблюдение за пациентами. Если вдруг у людей появятся побочные эффекты, Минздрав сразу отзовет разрешение.
Как ранее сообщал 5-tv.ru на днях было объявлено о завершении первой фазы испытаний на добровольцах российской вакцины от коронавируса. Ее основной задачей было подтвердить безопасность препарата для людей. Как сообщили В Сеченовском университете, где проходил эксперимент, все пациенты чувствуют себя хорошо.
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