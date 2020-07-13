ВКонтакте объявила о запуске нового формата музыкальных рекомендаций

ВКонтакте запустила новый формат рекомендаций в разделе «Музыка». Во вкладке «Для Вас» пользователь найдет два плейлиста, каждый из которых включает в себя сто треков.

Один из них, «Сегодня», обновляется каждый день, а другой, «Неделя», предлагает подборку на основе песен, прослушанных ранее за предыдущие нескольких суток. Кроме того, появился отдельный блок под названием «Музыканты для Вас». В нем пользователь найдет артистов, которые, скорее всего, ему понравятся. В ближайшее время в блоке появится информация о предстоящих концертах любимых групп и исполнителей. Обновление доступно в веб-версии VK и мобильном приложении ВКонтакте для iOS, кроме того, готовится к выпуску версия для Android.

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