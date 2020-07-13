В Москве стартовал новый этап отмены ограничений

Новый этап отмены ограничений, введенных в связи с пандемией, начался в Москве. 9 июля его установил своим указом мэр столицы Сергей Собянин.

К полноценной работе возвращаются школы, колледжи и вузы. Учебные заведения вправе самостоятельно определять форму обучения. Помимо общеобразовательных учреждений открываются музыкальные, художественные и спортивные школы.

Ограничения снимаются со всех предпринимателей с учетом соблюдения ими предписанных санитарных требований. Сохранение дистанционного формата работы также остается на усмотрение работодателей.

Возобновляют работу парки культуры и аттракционы, детские лагеря и развлекательные центры. На закрытых площадках разрешается проведение концертов, спектаклей, выставок и показов кино в залах, где не предусмотрены сидячие места. Число посетителей в них не может превышать 50% от общей вместимости помещения при условии соблюдения социальной дистанции.

Обязательное ношение защитных масок на улицах Москвы отменяется. Использование индивидуальных средств защиты на открытых пространствах отныне носит рекомендательный характер. Однако такая обязанность сохраняется для москвичей в помещениях, местах массового скопления людей, во время поездок в общественном транспорте и такси.

В Петербурге сегодня в полной мере заработают бани, и откроются салоны красоты. Поезда метро будут ходить по обычному, а не сокращенному графику. Разрешены тренировки в спортивных комплексах — правда, с соблюдением мер безопасности и с ограничениями по числу спортсменов в одном помещении.

Ранее 5-tv.ru писал, что выйдя из самоизоляции, россияне бросились скупать велосипеды.