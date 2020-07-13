Видео гибели мотоблогера Diablo R1 в огненном ДТП под Тамбовом появилось в сети

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Василий Заика
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Авария произошла 24 июня на трассе Р-22 «Каспий».

Фото, видео: Instagram @diablo__r1, vk.com/clubdtp

Видео гибели популярного мотоблогера Diablo R1 в огненном ДТП на трассе под Тамбовом появилось в сети. На кадрах видно, как 31-летний Александр на магистрали Р-22 «Каспий» обгоняет на большой скорости «ЗИЛ» с фургоном. Буквально через пару секунд мужчина врезается во встречный большегруз.

Его мотоцикл попадает под передние колеса тягача и вспыхивает. К пострадавшему бегут очевидцы, в том числе и инспектор ДПС с аптечкой, дежуривший на трассе. От полученных травм мотоблогер скончался еще до приезда скорой помощи.

Известно, что погибший Александр предпочитал агрессивную манеру вождения байка. Слухи о его любви к большой скорости не раз обсуждались в сети. Некоторые подписчики блогера утверждали, что мужчина имел приличный опыт управления мотоциклом и отлично знал, как выходить из опасных и непредвиденных ситуаций на дороге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бензовоз протаранил автобус с дорожными рабочими в Москве.

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