Видео гибели мотоблогера Diablo R1 в огненном ДТП под Тамбовом появилось в сети
Авария произошла 24 июня на трассе Р-22 «Каспий».
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Фото, видео: Instagram @diablo__r1, vk.com/clubdtp
Видео гибели популярного мотоблогера Diablo R1 в огненном ДТП на трассе под Тамбовом появилось в сети. На кадрах видно, как 31-летний Александр на магистрали Р-22 «Каспий» обгоняет на большой скорости «ЗИЛ» с фургоном. Буквально через пару секунд мужчина врезается во встречный большегруз.
Его мотоцикл попадает под передние колеса тягача и вспыхивает. К пострадавшему бегут очевидцы, в том числе и инспектор ДПС с аптечкой, дежуривший на трассе. От полученных травм мотоблогер скончался еще до приезда скорой помощи.
Известно, что погибший Александр предпочитал агрессивную манеру вождения байка. Слухи о его любви к большой скорости не раз обсуждались в сети. Некоторые подписчики блогера утверждали, что мужчина имел приличный опыт управления мотоциклом и отлично знал, как выходить из опасных и непредвиденных ситуаций на дороге.
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