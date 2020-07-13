Видео: самолет «Победы» вынужденно сел в Петрозаводске из-за дебоширки на борту
По данным 5-tv.ru, женщина, летевшая в самолете из Мурманска в Москву, дважды пыталась закурить.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку из-за пассажирки, решившей покурить во время полета.
Как удалось выяснить 5-tv.ru, инцидент произошел вечером в понедельник, 13 июля, на борту самолета, следовавшего из Мурманска в Москву. Спустя несколько минут после взлета женщина закурила, тем самым нарушив требования безопасности. Причем проигнорировав первое замечание, попыталась совершить задуманное еще раз.
Командир воздушного судна принял решение зайти на посадку в Петрозаводске, чтобы высадить дебоширку.
Комментируя произошедшее, пресс-секретарь авиакомпании «Победа» Елена Селиванова отметила, что посадка самолета — единственно верное решение в сложившейся ситуации. Поскольку командир был обязан исключить малейшую угрозу возгорания.
«Конечно, нам очень жаль потерянного времени наших клиентов, но безопасность — прежде всего. Мы посчитаем каждую минуту задержки, мы посчитаем все вынужденные расходы и обязательно взыщем с дебошира. Пожалуй, это будет самая дорогая сигарета в жизни этой женщины», — заявила Селиванова.
Ранее 5-tv.ru показал кадры первых минут после жесткой посадки самолета под Тверью.
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