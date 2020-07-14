Почему в регионах России не прижился проект с бесплатной няней для многодетных
Пока успешно реализовать социальную помощь получилось только в Санкт-Петербурге.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
На дополнительную соцподдержку теперь могут рассчитывать многодетные семьи Петербурга. Для родителей двойняшек и тройняшек стала доступна услуга бесплатной няни.
Оставить детей под присмотром социальной помощницы можно будет на четыре часа в день. И так до полутора лет. Для мам малышей — существенный плюс, экономия времени, и главное, денег.
Но подобная инициатива в других регионах, и даже странах, так и не стала нормой. Почему, разбиралась Марина Кравцова.
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