Почему в регионах России не прижился проект с бесплатной няней для многодетных

Эфирная новость 26

Пока успешно реализовать социальную помощь получилось только в Санкт-Петербурге.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

На дополнительную соцподдержку теперь могут рассчитывать многодетные семьи Петербурга. Для родителей двойняшек и тройняшек стала доступна услуга бесплатной няни.

Оставить детей под присмотром социальной помощницы можно будет на четыре часа в день. И так до полутора лет. Для мам малышей — существенный плюс, экономия времени, и главное, денег.

Но подобная инициатива в других регионах, и даже странах, так и не стала нормой. Почему, разбиралась Марина Кравцова.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
70.75
-0.48 80.09
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
«С ярким блеском в глазах»: Бузова объяснила пьяное появление в эфире «Дома-2»
12:53
Звезда сериала «Хор» погибла после спасения из воды своего ребенка
12:41
Амурский ГПЗ удержал более 14 миллионов рублей из зарплат рабочих
12:31
«Бари, стой!»: сын Алибасова вновь устроил мощную драку на телешоу — видео
12:21
СКР возбудил уголовное дело после гибели мужчины под рухнувшим в доме потолком
12:00
Смертельное селфи. Подросток в Ленобласти разбился, рухнув с моста

Сейчас читают

Жертвы самоизоляции. Стало известно о возможном разводе Ирены Понарошку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок