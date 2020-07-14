Почему в регионах России не прижился проект с бесплатной няней для многодетных

На дополнительную соцподдержку теперь могут рассчитывать многодетные семьи Петербурга. Для родителей двойняшек и тройняшек стала доступна услуга бесплатной няни.

Оставить детей под присмотром социальной помощницы можно будет на четыре часа в день. И так до полутора лет. Для мам малышей — существенный плюс, экономия времени, и главное, денег.

Но подобная инициатива в других регионах, и даже странах, так и не стала нормой. Почему, разбиралась Марина Кравцова.