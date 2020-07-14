«Каталея Орхидея»: Новорожденную в Забайкальском крае назвали необычным именем

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Карина Бернтгольц
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Мама малышки рассказала, что решила назвать свою наследницу в честь редкого цветка.

«Каталея Орхидея»: Новорожденную в Забайкальском крае назвали необычным именем

Фото: пресс-служба Департамента ЗАГС Забайкальского края

Необычное имя своей новорожденной дочери дали родители в Забайкальском крае. Новоиспеченные мама и папа — Наталья и Роман Кутенковы — назвали свою малышку, появившуюся на свет в одном из роддомов Чернышевского района региона, Каталеей Орхидеей. Как выяснилось, на такое имя забайкальцев натолкнуло название редкого цветка.

«Каталея Орхидея — название редкого цветка, которое я услышала еще задолго до беременности. Тогда оно мне очень понравилось, и когда решали, как назовем дочку, я озвучила это имя мужу. Он меня с радостью поддержал», — цитирует родительницу девочки официальный портал Забайкальского края.

Как рассказала заведующая отделом ЗАГС Чернышевского района Светлана Белина, настолько необычное имя в истории отдела встречается впервые.

«Имя — это первый и самый важный подарок родителей своему новорожденному чаду. Многие верят, что имя определяет судьбу ребенка. Двойные имена и пишутся через дефис, а бывает, что содержат в себе два, а то и три разных имени и все пишутся отдельно. Роман и Наталья выбрали второй вариант и, если верить в связь имени и судьбы, жизнь Каталеи Орхидеи будет яркой, красивой и необычной», — рассказала сотрудница ЗАГСа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие имена говорят о наличии экстрасенсорных способностей у женщин.

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