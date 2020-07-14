СКР возбудил уголовное дело после гибели мужчины под рухнувшим в доме потолком

Эфирная новость 34

В настоящее время специалисты проверяют прочность оставшихся в здании конструкций.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В Новосибирске выясняют подробности обрушения перекрытий в многоквартирном доме. В комнате на втором этаже рухнул потолок. Погиб мужчина, его тело обнаружили прибывшие на место спасатели.

Сейчас они разбирают завалы и проверяют все конструкции в здании. По предварительным данным, рабочие, которые ремонтируют крышу, разместили на чердаке строительные материалы, и перекрытия не выдержали их веса.

Делом уже занялись следователи и прокуратура. Возбуждено уголовное дело, также будет проведена принципиальная оценка деятельности должностных лиц, связанных с реализацией в городе программы по капитальному ремонту.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
70.75
-0.48 80.09
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
«С ярким блеском в глазах»: Бузова объяснила пьяное появление в эфире «Дома-2»
12:53
Звезда сериала «Хор» погибла после спасения из воды своего ребенка
12:41
Амурский ГПЗ удержал более 14 миллионов рублей из зарплат рабочих
12:31
«Бари, стой!»: сын Алибасова вновь устроил мощную драку на телешоу — видео
12:21
СКР возбудил уголовное дело после гибели мужчины под рухнувшим в доме потолком
12:00
Смертельное селфи. Подросток в Ленобласти разбился, рухнув с моста

Сейчас читают

Жертвы самоизоляции. Стало известно о возможном разводе Ирены Понарошку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок