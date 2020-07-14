СКР возбудил уголовное дело после гибели мужчины под рухнувшим в доме потолком
В настоящее время специалисты проверяют прочность оставшихся в здании конструкций.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В Новосибирске выясняют подробности обрушения перекрытий в многоквартирном доме. В комнате на втором этаже рухнул потолок. Погиб мужчина, его тело обнаружили прибывшие на место спасатели.
Сейчас они разбирают завалы и проверяют все конструкции в здании. По предварительным данным, рабочие, которые ремонтируют крышу, разместили на чердаке строительные материалы, и перекрытия не выдержали их веса.
Делом уже занялись следователи и прокуратура. Возбуждено уголовное дело, также будет проведена принципиальная оценка деятельности должностных лиц, связанных с реализацией в городе программы по капитальному ремонту.
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