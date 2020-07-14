СКР возбудил уголовное дело после гибели мужчины под рухнувшим в доме потолком

В Новосибирске выясняют подробности обрушения перекрытий в многоквартирном доме. В комнате на втором этаже рухнул потолок. Погиб мужчина, его тело обнаружили прибывшие на место спасатели.

Сейчас они разбирают завалы и проверяют все конструкции в здании. По предварительным данным, рабочие, которые ремонтируют крышу, разместили на чердаке строительные материалы, и перекрытия не выдержали их веса.

Делом уже занялись следователи и прокуратура. Возбуждено уголовное дело, также будет проведена принципиальная оценка деятельности должностных лиц, связанных с реализацией в городе программы по капитальному ремонту.