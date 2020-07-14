Видео: в Петербурге, Кронштадте и Калиниграде проходят репетиции к Дню ВМФ

В Кронштадте прошла репетиция главного Военно-Морского парада. Торжественный смотр ко дню ВМФ состоится 26 июля. Менее, чем за две недели до него, экипажам кораблей нужно отработать сложнейшие маневры. К тому же, в этом году в параде впервые примут участие большие гидрографические катера.

А рано утром в Петербурге прошла первая тренировка на Неве. Там отрабатывали один из самых трудных элементов — проход между опорами мостов. Рулевые должны действовать с ювелирной точностью, и к тому же не нарушать парадный строй. Специально для тренировки изменили график мостов, они открылись сегодня на час позже обычного.

Репетиции парада ко дню ВМФ полным ходом идут и в Калининграде. Там накануне тренировался экипаж самого большого в мире десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков». Помимо него, действия отрабатывали еще более 20-ти кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.