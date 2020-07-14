Видео: в Петербурге, Кронштадте и Калиниграде проходят репетиции к Дню ВМФ
В Северной столице корабли отработали один из самых сложных элементов — проход между опорами мостов.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, 5-tv.ru
В Кронштадте прошла репетиция главного Военно-Морского парада. Торжественный смотр ко дню ВМФ состоится 26 июля. Менее, чем за две недели до него, экипажам кораблей нужно отработать сложнейшие маневры. К тому же, в этом году в параде впервые примут участие большие гидрографические катера.
А рано утром в Петербурге прошла первая тренировка на Неве. Там отрабатывали один из самых трудных элементов — проход между опорами мостов. Рулевые должны действовать с ювелирной точностью, и к тому же не нарушать парадный строй. Специально для тренировки изменили график мостов, они открылись сегодня на час позже обычного.
Репетиции парада ко дню ВМФ полным ходом идут и в Калининграде. Там накануне тренировался экипаж самого большого в мире десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков». Помимо него, действия отрабатывали еще более 20-ти кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.
- 14 июл
- В Петербурге прошла первая репетиция главного Военно-Морского парада
- 13 июл
- В Петербурге и Ленобласти готовятся к главному Военно-Морскому параду
- 10 июл
- Летчики морской авиации начали подготовку к Военно-морскому параду в Петербурге
- 8 июл
- Катера Каспийской флотилии прибыли в Петербург для участия в Военно-морском параде
- 25 янв
- 25 января — День штурмана ВМФ России
- 4 авг
- National Interest оценил Военно-морской парад в Петербурге
- 29 июл
- День ВМФ торжественно прошел на Дальнем Востоке, в Севастополе и Североморске
- 29 июл
- Ювелирная работа: военные корабли после Дня ВМФ покидают Санкт-Петербург
- 29 июл
- В России масштабно отметили День военно-морского флота
- 29 июл
- «Вся площадь споет с нами»: Михаил Турецкий о праздновании Дня ВМФ в Петербурге
Читайте также
52%
0.38 80.62
0.53
Нашли ошибку?