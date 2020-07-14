«Выскочил босиком»: актер Поздняков раскрыл подробности похищения сына

Актер Георгий Поздняков, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны», прокомментировал 5-tv.ru ситуацию с похищением у него младшего сына.

По словам Позднякова, в похищении младшего ребенка и попытке забрать с собой и старшего сына принимал участие не только новый муж его бывшей супруги, но и сама мать мальчиков. Об этом стало известно, когда ему предоставили доступ к видео с камер наблюдения.

«Там была мать детей», — признается актер.

Поздняков сейчас находится в процессе решения вопроса, с кем будут проживать их общие с бывшей женой сыновья. Ограничения, введенные в России из-за коронавируса, несколько месяцев мешали ему видеться с детьми, которые живут в Москве с матерью и ее новым супругом, но встреча все же состоялась.

Все случилось рано утром, когда после телефонного разговора с бывшей женой Георгий отпустил детей погулять на улице с бабушкой. Ее истошные крики заставили его броситься на помощь.

«Выскочил босиком, гнался за машиной, но не догнал», — с горечью сказал он.

Где именно сейчас находится ребенок, непонятно. Старший сын актера тоже мог повторить участь брата, но успел спрятаться от похитителей. Правоохранительные органы случившееся классифицировать таким образом не могут, ведь замешана мать малыша, не лишенная родительских прав, и она может забирать своего сына наравне с отцом.

Георгий надеется в скором времени решить проблему и снова увидеть ребенка.

«Я к детям отношусь очень-очень трепетно», — признался он в завершении беседы. Актер стал отцом в 40 и 44 года, поэтому его мальчики очень для него важны.

Также он добавил — дети неоднократно жаловались, что их обижают в доме, где живет их мать, и поэтому они не хотели бы там оставаться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, трое мужчин похитили пятилетнего мальчика в Москве.