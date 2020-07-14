У актера из «Улиц разбитых фонарей» Позднякова похитили ребенка в Петербурге

Российский актер Георгий Поздняков, наиболее известный своими ролями в кинокартинах «Ментовские войны-8» и «Улицы разбитых фонарей-12», обратился в полицию с заявлением о похищении ребенка.

Как рассказал звезда правоохранительным органам, он привез детей на несколько дней к их бабушке (матери экс-супруги), проживающей на Белградской улице в Петербурге. Во время прогулки, предположительно, возлюбленный бывшей жены Позднякова без ведома женщины посадил младшего ребенка в машину и увез, согласно неподтвержденным данным, в сторону Москвы. Предполагаемый похититель был задержан.

Как пояснил Поздняков, сейчас он с бывшей женой решает вопрос, с кем останутся общие дети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое мужчин похитили пятилетнего мальчика на северо-западе Москвы.