У актера из «Улиц разбитых фонарей» Позднякова похитили ребенка в Петербурге
Как сообщил звезда правоохранительным органам, предположительно, его сына увез возлюбленный его бывшей жены.
Фото: kino-teatr.ru
Российский актер Георгий Поздняков, наиболее известный своими ролями в кинокартинах «Ментовские войны-8» и «Улицы разбитых фонарей-12», обратился в полицию с заявлением о похищении ребенка.
Как рассказал звезда правоохранительным органам, он привез детей на несколько дней к их бабушке (матери экс-супруги), проживающей на Белградской улице в Петербурге. Во время прогулки, предположительно, возлюбленный бывшей жены Позднякова без ведома женщины посадил младшего ребенка в машину и увез, согласно неподтвержденным данным, в сторону Москвы. Предполагаемый похититель был задержан.
Как пояснил Поздняков, сейчас он с бывшей женой решает вопрос, с кем останутся общие дети.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое мужчин похитили пятилетнего мальчика на северо-западе Москвы.
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