У актера из «Улиц разбитых фонарей» Позднякова похитили ребенка в Петербурге

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Карина Бернтгольц
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Как сообщил звезда правоохранительным органам, предположительно, его сына увез возлюбленный его бывшей жены.

У актера из «Улиц разбитых фонарей» Позднякова похитили ребенка в Петербурге

Фото: kino-teatr.ru

Российский актер Георгий Поздняков, наиболее известный своими ролями в кинокартинах «Ментовские войны-8» и «Улицы разбитых фонарей-12», обратился в полицию с заявлением о похищении ребенка.

Как рассказал звезда правоохранительным органам, он привез детей на несколько дней к их бабушке (матери экс-супруги), проживающей на Белградской улице в Петербурге. Во время прогулки, предположительно, возлюбленный бывшей жены Позднякова без ведома женщины посадил младшего ребенка в машину и увез, согласно неподтвержденным данным, в сторону Москвы. Предполагаемый похититель был задержан. 

Как пояснил Поздняков, сейчас он с бывшей женой решает вопрос, с кем останутся общие дети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое мужчин похитили пятилетнего мальчика на северо-западе Москвы. 

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