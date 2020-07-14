«Пионер Женя»: Петросян показал, каким был в детстве
Фотография десятилетнего Петросяна пришлась по душе фанатам юмориста.
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Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny
Знаменитый юморист Евгений Петросян путешествует по волнам прошлого. Иначе и не объяснишь, почему он выложил свое фото в десятилетнем возрасте на странице в соцсети Instagram.
«1955 год. Пионер Женя», — с ностальгией подписал фото артист.
Также Петросян поделился с поклонниками рассказом, что уже в столь нежном возрасте он мечтал попасть на сцену, выступал дома перед гостями, собирал и цитировал смешные рассказы, а также практиковал пантомиму. Все это позже стало коронной фишкой его взрослых выступлений.
«Пионер Женя готовь веселить людей? Всегда готов!»;
«В десять лет у вас во взгляде, уже чувствуется позитив и юмор!»;
«Ну, совсем не изменился», — обрадовались обновлению поклонники юмориста.
Ранее 5-tv.ru писал, как Регина Дубовицкая не включила Евгения Петросяна в перечень своих друзей.
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