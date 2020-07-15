Видео: Как будут наказывать призывающих к разделению территории России?
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который приравнивает призывы к отчуждению территорий к экстремизму.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru
Без единого голоса против и при рекордно хорошей явке депутаты Государственной думы утвердили в первом чтении первый законопроект по реализации поправок к Конституции. О территориальной целостности Российской Федерации. Любые призывы отделить от страны регион или часть региона будут караться по всей строгости уголовного кодекса — до десяти лет лишения свободы, причем наказать могут, в том числе иностранцев. В каких случаях знает корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок. Подробности в репортаже.
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