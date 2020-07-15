Видео: Как будут наказывать призывающих к разделению территории России?

Эфирная новость 42

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который приравнивает призывы к отчуждению территорий к экстремизму.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Без единого голоса против и при рекордно хорошей явке депутаты Государственной думы утвердили в первом чтении первый законопроект по реализации поправок к Конституции. О территориальной целостности Российской Федерации. Любые призывы отделить от страны регион или часть региона будут караться по всей строгости уголовного кодекса — до десяти лет лишения свободы, причем наказать могут, в том числе иностранцев. В каких случаях знает корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок. Подробности в репортаже.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
71.13
0.38 80.62
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:10
Праздник Берегини: что категорически нельзя делать 15 июля
0:49
Фигуристка Косторная рассказала о планах завершить карьеру
0:28
Видео: Как будут наказывать призывающих к разделению территории России?
0:07
Видео: Самолеты иностранной разведки едва не посягнули на границы России
23:49
«Свадьба?» — Кети Топурия заинтриговала фанатов, засветив шикарное кольцо
23:31
В Белоруссии заявили о скором возобновлении транспортного сообщения с Россией

Сейчас читают

В мессенджере WhatsApp произошел сбой
«Соседей не выбирают»: К Розе Сябитовой вызвали полицию
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок