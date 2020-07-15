Звезду фильма «Социальная сеть» Арми Хаммера уличили в секс-переписке с россиянкой

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Алиса Старжевская
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Русская девушка рассказала, что ее общение с голливудской знаменитостью продолжалось несколько лет, даже когда он был женат.

Звезду фильма «Социальная сеть» Арми Хаммера уличили в секс-переписке с россиянкой

Фото: www.globallookpress.com / Dave Bedrosian

Еще пару месяцев назад никто не подозревал о неладном в отношениях голливудского актера русского происхождения Арми Хаммера и его жены Элизабет Чамберс, отметивших десятилетие свадьбы. А потом они сообщили о разводе. Причиной может оказаться русская барышня, пишет Spletnik.

Оказалось, что еще в 2017 году с виду верный семьянин начал писать девушке с ником Dominastya личные сообщения в приложении Instagram. В них он осыпал ее комплиментами и не уставал говорить, как восхищается ее фигурой.

«Я обожаю твое тело, мне кажется, я готов поклоняться ему», — приводит сайт цитату их переписки, которую девушка сама распространила на одном из фанатских форумов еще в начале 2020 года.

Dominastya также сообщила, что переписка шла несколько лет, в течение которых Арми оставался женат. Кроме того, она добавила пикантных деталей, сообщив, что они общались с использованием БДСМ-лексики. Она называла Хаммера «папочкой», а он ее — «котенком».

Помимо этого, пара обменивалась личными фотографиями, а во время визита в Москву на премьеру одного из своих фильмов актер сетовал, что не сможет уединиться с подругой для любовных утех, так как приехал на историческую родину с женой.

Неизвестно, встречались ли русская девушка с Арми в реальной жизни, но в Лос-Анджелес, где проживает актер, девушка за эти три года ездила. Кроме того, «слив» переписки наша соотечественница объяснила злостью, но не на самого актера, а на его супругу Элизабет Чамберс, которая имела доступ к аккаунту мужа и несколько раз писала ей с оскорблениями.

Хаммер за время нахождения в интимной переписке с русской красавицей просил ее подписать соглашение о неразглашении сторон, подразумевающее молчание об их отношениях. Но этого сделано не было, так что она спокойно распространила эту бомбу на просторах российского интернета.

Ранее 5-tv.ru приводил в пример пары, которым удалось сохранить свой брак.

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