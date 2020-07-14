Видео: Склад полыхает в подмосковном Долгопрудном

Сильный пожар вспыхнул на складе в подмосковном городе Долгопрудный. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло на Новой улице в микрорайоне Хлебниково.

Площадь возгорания, по предварительным данным, составляет шесть с половиной тысяч квадратных метров. На месте работают 27 огнеборцев и девять единиц техники. Пожару присвоен второй номер сложности.

На момент публикации материала известно об обрушении кровли строения. Другие подробности ЧП выясняются. Причины возгорания будут выяснять дознаватели. Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бензовоз с топливом взорвался на шоссе в Израиле.