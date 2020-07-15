«Подсаживают на гипоксию»: Петербурженка о тренингах школы «Вселенная Блаженства»

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Василий Заика
Эксклюзив 68

По словам Екатерины Надольской, организаторы заманивают на мероприятия слабовольных и податливых людей.

Фото, видео: ВКонтакте @papaiboroda; 5-tv.ru

Жительница Петербурга Екатерина Надольская в погоне за саморазвитием наткнулась в сети на рекламу школы раскрытия энергетики «Вселенная Блаженства». Организаторы тренингов с якобы 20-летним опытом обещают открыть желающим чувствительность и силу, освободиться от тяжелых представлений о себе и мире, а также успокоить ум, кипящий желаниями и страхами.

В июле после ослабления режима самосохранения из-за угрозы распространения коронавируса девушка отправилась на мероприятие, которое устроили основатели «школы».

Екатерина Надольская отметила, что буквально с первых минут тренинга авторы методик Владимир Долохов и Вадим Гурангов пытаются стереть личные границы клиентов, требуя обниматься друг с другом. В дальнейшем, по ее словам, начинаются подозрительные поглаживания и сомнительные танцы. Посетительница «курсов» утверждает, что практики самопровозглашенной школы включают в себя и массовое получение оргазма.

Петербурженка уверена, что организаторы мероприятий заманивают в свои сети слабовольных и податливых людей. Помогают основателям «школы» и подставные лица, задачей которых стоит выявление наиболее уязвимых страждущих. Рядом с авторами методик постоянно находятся две женщины, которые сокращаются в конвульсиях и изображают блаженство.

Екатерина Надольская подчеркнула, что самые страшные вещи на тренингах происходят, когда клиент остается один на один с основателями школы. Клиентов якобы уговаривают испробовать уникальную технику удушения, которая осуществляется при помощи обычного полотенца. Сама пострадавшая призналась, что потеряла сознание в момент кульминации. После того как девушка пришла в себя, ей стали внушать, что гипоксия оказывает мощнейший эффект для достижения нужного результата.

Любительница саморазвития заключила, что мероприятие, на котором она побывала, похоже на свинг-вечеринку и никак на связано с саморазвитием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Северной Осетии пресекли деятельность секты «свидетелей СССР».

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