«Какой ужасный вопрос!» — Трамп еле сдержался во время интервью
Американский президент подчеркнул, что борьба с расовой дискриминацией перешла разумные пределы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Shawn Thew, 5-tv.ru
Борьба с расовой дискриминацией в США перешла разумные пределы. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил Дональд Трамп. На вопрос журналистки о том, почему в стране от рук полицейских погибают чернокожие, американский президент едва сдержал эмоции.
«И белые тоже погибают. Какой ужасный вопрос! И белые тоже. Да и белых, кстати, гибнет больше», — возмущенно ответил глава государства.
По мнению Трампа, протестующие не учитывают статистику. А согласно ей темнокожие совершают преступления в несколько раз чаще, чем белые. А после того, как Америку охватило движение «Жизнь темнокожих имеет значение» (Black Lives Matter), многие активисты явно перегнули палку в борьбе за равноправие. Так, власти города Ситка на Аляске все же решили убрать памятник правителю Русской Америки Александру Баранову. Монумент, по словам мэра, причиняет боль коренным народам. Поэтому статую перенесут в местный музей истории.
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