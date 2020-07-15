«Антишкола» в Крыму завершила свою работу

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Молодёжный лагерь стал первой офлайн площадкой для сотен творческих активистов со всей страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Пилотная смена образовательного форума «Таврида» торжественно завершилась в Крыму. Молодежный лагерь стал первой офлайн площадкой для сотен творческих активистов со всей страны.

Как здесь говорят, в «творческую антишколу» — приехали участники проекта «Мы вместе». Это волонтеры, которые помогали пережить сложные месяцы пандемии тем, кто был уязвим больше всего: ветеранам и пенсионерам. Всех, кто проявил себя, наградили памятными медалями.

Церемония закрытия первой антишколы завершилась грандиозным концертом на берегу моря, где все участники поблагодарили друг друга за эмоции, новые идеи и обмен опытом.

Первая смена форума Таврида передала эстафетную палочку следующим участникам творческого кластера. Уже 18 июля на Крымском побережье соберутся музыканты, вокалисты и начинающие композиторы. Впереди у них десятки мастер-классов, лекций и творческих встреч.

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