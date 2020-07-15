Ужасные последствия взрыва в доме на юге Петербурга сняли на видео

В пятиэтажном здании на юге Петербурга предположительно прогремел взрыв газа. ЧП произошло на Краснопутиловской, 108 в школе кулинарии около 8 часов утра.

В распоряжении 5-tv.ru имеются кадры, на которых видны последствия взрыва. На записях видно, что взрывной волной на улицу вынесло окна и домашнюю утварь. Жители здания пытаются самостоятельно выбраться из дома через балконы, огонь вырывается из окон первого этажа многоэтажного строения.

На месте работают 49 спасателей, задействованы 13 единиц техники. Проводится эвакуация жильцов дома с третьего по пятый этаж.