Названа предварительная причина взрыва на юге Петербурга

Глава Московского района Владимир Ушаков назвал попытку самоубийства предварительной причиной взрыва в квартире на первом этаже на юге Петербурга. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

По его словам, хозяйка квартиры находилась в тяжелом психологическом состоянии после того, как недавно похоронила родителей.