Момент взрыва газа в квартире на юге Петербурга попал на видео
По предварительной версии, хозяйка квартиры самостоятельно открыла вентили газового оборудования.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Момент мощного взрыва газа в квартире на юге Петербурга зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, по предварительной версии, хозяйка квартиры самостоятельно открыла вентили газового оборудования. Женщина госпитализирована с 70% ожогов тела.
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