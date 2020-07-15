Тюрьма шоу-бизнесу не помеха: Сегодня Юрию Айзеншпису исполнилось бы 75 лет

Одному из самых успешных музыкальных менеджеров России сегодня исполнилось бы 75 лет. Юрий Айзеншпис прославился не только как продюсер Влада Сташевского и Димы Билана, но и благодаря легендарной группе «Кино». Он занялся рекламной кампанией группы, а после смерти Виктора Цоя стал первым менеджером, кто решился нарушить монополию на производство пластинок и издал последние песни коллектива, сколотив на этом многомиллионное состояние. Правда, до этого Айзеншпис уже успел отбыть 17-летний тюремный срок за валютные махинации и контрабанду. Какой была жизнь шоумена и почему она оборвалась в 61 год, рассказал StarHit.

Тюремный срок Юрия Айзеншписа

В подростковые годы Юрий Шмильевич увлекался спортом, но после полученной в 16 лет травмы ноги, он решил сменить хобби на музыку. После поступления в Московский экономико-статистический институт, Айзеншпис создал рок-группы «Сокол». Он взял на себя организационные функции, например, доставал музыкальные инструменты и организовывал выступления. Правда, в те времена в СССР не существовало должности продюсер, а были только директора и импресарио.

«Я взял на себя организационные функции: доставал инструменты, делал концерты. Все происходило в условиях подполья, но мне удалось так раскрутить группу, что ее знали не только в Москве, но и далеко за ее пределами. Более того, в западной прессе «Сокол» сравнивали с «Битлз», — вспоминал он.

Юрий Айзеншпис в 1994-м. Фото: Фотохроника ТАСС / Роман Денисов

Еще с юных лет, Айзеншпис был очень коммуникабельным человеком и заводил знакомства с нужными людьми. В его телефонной книжке были контакты дипломатов, детей послов Франции, Индии и Югославии. В студенческие годы он занимался коллекционированием редких виниловых пластинок: в его коллекции было около семи с половиной тысяч экземпляром. Пластинки стоили очень дорого — 150 советских рублей за штуку. В то время столько зарабатывал рядовой инженер.

Вскоре Юрий Шмильевич решил заняться перепродажей пластинок и вскоре вошел во вкус фарцовки. Он начал перепродавать аппаратуру, одежду и самое главное, доллары. Именно валюта разрушила его привычный уклад жизни и отправила за решетку на 17 лет.

«Фарцовщики скупали мне валюту по всему городу. До десятка таксистов привозили мне свою выручку, поставляли «зелень» даже валютные проститутки. Кстати, в те годы я пользовался услугами проституток не только в коммерческом отношении: иногда и по их непосредственной специальности, со скидками», — рассказал Айзеншпис в книге «Зажигающий звезды. Записки пионера шоу-бизнеса.

В 1970-м его арестовали по 78-й и 88-й статьям Уголовного Кодекса за контрабанду и нарушение правил о валютных операциях. После проведенных обысков в квартире Айзеншписа, сотрудниками милиции было обнаружено 17865 долларов и десять тысяч советских рублей. За это Юрий попал в тюрьму на десять лет, а когда освободился, то успел провернуть крупную валютную сделку, купив 50 тысяч фальшивых долларов и вернулся в тюрьму еще на семь лет. Сам он считал, что 17 лет — это слишком жестокое наказание за ошибки молодости. Однако, он рассказывал, что в тюремную жизнь вписался гармонично: не подвергался избиениям и не голодал. После освобождения и «мест не столь отдаленных», Айзеншпис осознал, сколько лет потерял за решеткой и впал в депрессию. Из тяжелого душевного состояния его вытянул шоу-бизнес.

Карьера Юрия Айзеншписа в шоу-бизнесе

Знакомство с Виктором Цоем помогло Юрию Шмильевичу побороть депрессию. Он вспомнил, что до тюрьме увлекался продюсированием и музыкой, и захотел вернуться к любимому делу. Его первыми подопечным стала рок-группа «Кино», которая до Айзеншписа была популярна только в узких музыкальных кругах Ленинграда. Продюсер поднял старые связи и выбил эфиры для группы в программах «Музыкальный взгляд» и «Утренняя почта».

«При мне Виктор записал два альбома, при мне погиб. Я принимал непосредственное участие в организации похорон. И выполнил его желание — выпустил последний «Черный альбом» группы «Кино», — поделился Айзеншпис.

Виктор Цой во время выступления группы «Кино» на фестивале «Асса» в 1988-м. Фото: ИТАР-ТАСС / Александр Чумичев / Александр Шогин

После гибели Виктора Цоя и публикации посмертных песен, Юрий Шмильевич заработал миллионы. В обществе этот продакшн восприняли как личную наживу на смерти бывшего подопечного. Следующими артистами Айзенщписа стала группа «Технология», а после «Моральный кодекс» и певица Линда. Одним из самых известных «продуктов» Юрия стал певец Влад Сташеский, который в 90-х был своеобразным секс-символом российского шоу-бизнеса. Но отношения между певцом и его импресарио сложились непростые. После окончания контракта с Айзеншписом, Сташевский решил, что продюсер ему больше не нужен и отправился в самостоятельное плаванье. Правда, прокололся и утратил былую славу.

«У него были какие-то творческие потуги уже после меня. Но они оказались бесплодными. Это говорит о том, что для певца продюсер необходим. Даже для талантливого. Влад, к сожалению, готовый продукт шоу-бизнеса, искусственный артист», — прокомментировал продюсер ситуацию с Владом Сташевским.

Певец Влад Сташевский в 1997-м. Фото: Фотохроника ТАСС / Владимир Яцина

После Сташевского Юрий успел поработать с Катей Лель, но настоящей звездой его послужного списка был Дима Билан. Будущий победитель «Евровидения» и одни из самых популярных певцов российского шоу-бизнеса был последним проектом продюсера. Билан познакомился с Айзеншписом еще во время учебы в Государственном музыкальном училище имени Гнесиных, а дебютировал на сцене а 2002-м на «Новой волне» в Юрмале.

Дима Билан и Юрий Айзеншпис в 2004-м. Фото: ТАСС / Василий Смирнов

После смерти Юрия Шмильевича в 2005-м, Дима Билан разорвал контракт с компанией своего бывшего продюсера, которая досталась его бывшей жене Елене Ковригиной. Новым продюсером певца стала Яна Рудковская, после чего вплоть до 2008-го длились судебные тяжбы по поводу права использовать псевдоним Дима Билан. Благодаря Рудковской, конфликт был разрешен и в 2008-м певец взял псевдоним в качестве официального имени.

Личная жизнь и болезнь Юрия Айзеншписа

Но на любовном поприще Айзеншписа успехов не было. Его единственной официальной женой была Елена Ковригина, с которой он развелся через некоторое время после рождения единственного сына Михаила в 1993-м. Бывшие супруги сохраняли дружеские отношения ради ребенка. В последние годы, у продюсера начались проблемы со здоровьем. Айзеншпис утверждал, что 17 лет тюрьмы не повлияли на его организмы, но это оказалось не так. Единственная болезнь, которую он не отрицал, была сахарный диабет. После смерти Юрия Шмильевича выяснилось, что он страдал циррозом печени и гепатитом В и С.

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