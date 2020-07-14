С ювелирной точностью под мостами по Неве: как готовятся к главному военно-морскому параду в Петербурге

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Торжественный смотр ко Дню ВМФ состоится 26 июля — у моряков есть время для отработки всех маневров.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ

В центре Петербурга прошла первая репетиция главного военно-морского парада. Торжественный смотр ко Дню ВМФ состоится 26 июля и еще есть время, чтобы отработать все маневры. Именно проход по Неве под разведенными мостами на минимальном расстоянии считается наиболее сложным элементом. 

Корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин увидел, как военные добиваются ювелирной точности. 

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