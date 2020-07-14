С ювелирной точностью под мостами по Неве: как готовятся к главному военно-морскому параду в Петербурге
Торжественный смотр ко Дню ВМФ состоится 26 июля — у моряков есть время для отработки всех маневров.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, 5-tv.ru
В центре Петербурга прошла первая репетиция главного военно-морского парада. Торжественный смотр ко Дню ВМФ состоится 26 июля и еще есть время, чтобы отработать все маневры. Именно проход по Неве под разведенными мостами на минимальном расстоянии считается наиболее сложным элементом.
Корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин увидел, как военные добиваются ювелирной точности.
- 14 июл
- Видео: в Петербурге, Кронштадте и Калиниграде проходят репетиции к Дню ВМФ
- 14 июл
- В Петербурге прошла первая репетиция главного Военно-Морского парада
- 13 июл
- В Петербурге и Ленобласти готовятся к главному Военно-Морскому параду
- 10 июл
- Летчики морской авиации начали подготовку к Военно-морскому параду в Петербурге
- 8 июл
- Катера Каспийской флотилии прибыли в Петербург для участия в Военно-морском параде
- 25 янв
- 25 января — День штурмана ВМФ России
- 4 авг
- National Interest оценил Военно-морской парад в Петербурге
- 29 июл
- День ВМФ торжественно прошел на Дальнем Востоке, в Севастополе и Североморске
- 29 июл
- Ювелирная работа: военные корабли после Дня ВМФ покидают Санкт-Петербург
- 29 июл
- В России масштабно отметили День военно-морского флота
Читайте также
45%
0.38 80.62
0.53
Нашли ошибку?