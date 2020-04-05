Актер МХАТ пожаловался в прокуратуру из-за увольнения во время пандемии коронавируса

Актер Дмитрий Корепин обратился в прокуратуру, утверждая — его незаконно уволили из МХАТ им. Горького во время пандемии коронавируса. По словам артиста, с ним расторгли трудовой договор из-за разногласий с действующим руководством театра.

Дмитрия Корепина уволили 26 марта, ровно на следующий день после того, как в стране было объявлено о периоде нерабочих дней. Адвокат артиста Ксения Михайличенко утверждает, что в данном деле остается «много вопросов».

«Пока непонятно, какие были причины на то, чтобы сократить одну единственную ставку актера 1-й категории. Будем ждать аргументов работодателя в суде», — цитируют «Известия» правозащитника.

Актер утверждает, что уже подготовил иск о «фиктивном сокращении», вот только из-за сложной эпидемиологической ситуации в столице сложно сказать, когда документ попадет в суд.

«Я не могу нормально подать в суд — восстановить справедливость. И новую работу сейчас найти тоже не смогу. Бояков (худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков — ред.) выбрал самое „подходящее“ время, чтобы меня уволить!» — заявил знаменитость.

При этом в театре утверждают, что поводом для увольнения Дмитрия Корепина послужили «объективные причины», а вовсе не пандемия. В МХАТ заявили, что предупредили актера о расторжении договора за два месяца и даже выплатили ему зарплату за март.

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