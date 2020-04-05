В театре утверждают, что расторгли трудовой договор с артистом по «объективным причинам».

Актер МХАТ пожаловался в прокуратуру из-за увольнения во время пандемии коронавируса

Фото: ВКонтакте @dmitriykorepin

Актер Дмитрий Корепин обратился в прокуратуру, утверждая — его незаконно уволили из МХАТ им. Горького во время пандемии коронавируса. По словам артиста, с ним расторгли трудовой договор из-за разногласий с действующим руководством театра.

Дмитрия Корепина уволили 26 марта, ровно на следующий день после того, как в стране было объявлено о периоде нерабочих дней. Адвокат артиста Ксения Михайличенко утверждает, что в данном деле остается «много вопросов».

«Пока непонятно, какие были причины на то, чтобы сократить одну единственную ставку актера 1-й категории. Будем ждать аргументов работодателя в суде», — цитируют «Известия» правозащитника.

Актер утверждает, что уже подготовил иск о «фиктивном сокращении», вот только из-за сложной эпидемиологической ситуации в столице сложно сказать, когда документ попадет в суд.

«Я не могу нормально подать в суд — восстановить справедливость. И новую работу сейчас найти тоже не смогу. Бояков (худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков — ред.) выбрал самое „подходящее“ время, чтобы меня уволить!» — заявил знаменитость.

При этом в театре утверждают, что поводом для увольнения Дмитрия Корепина послужили «объективные причины», а вовсе не пандемия. В МХАТ заявили, что предупредили актера о расторжении договора за два месяца и даже выплатили ему зарплату за март.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эльвира Набиуллина допустила рост безработицы из-за ограничительных мер против COVID-19.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля

Последние новости

1:18
День Никона Печерского: что можно и категорически нельзя делать 5 апреля
1:00
Экс-главу петербургского «Метростроя» вернули под стражу из-за нового дела о растрате
0:43
Актер МХАТ пожаловался в прокуратуру из-за увольнения во время пандемии коронавируса
0:28
Пропажу подозреваемого два месяца не замечали в ростовском СИЗО
0:18
«Желаю вам сдохнуть»: москвич, задержанный с собакой, проклинал полицейских страшными словами
23:54
Бузова показала «беременный» животик и заявила, что Манукян обязан на ней жениться

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
«Мы не вечные»: кулинарный телеведущий Сталик Ханкишиев обратился к подписчикам из реанимации
Киоски с газетами и автосервисы: кому еще разрешили работать в Петербурге во время режима самоизоляции

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок