Видео: Сладкая парочка занялась сексом на пляже в Сочи на глазах у полицейских
Когда молодых людей попросили пройти в отделение, девушка постеснялась одеваться при правоохранителях.
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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий, Instagram @naran_youtube
Сладкую парочку задержали правоохранители на пляже в Сочи после того, как молодые люди занялись сексом прямо на глазах у окружающих. Нисколько не смутившись семьям с детьми, частично обнажившиеся парень с девушкой предались интимным утехам на качелях.
В этот момент мимо проходили стражи порядка. Столкнувшись с нарушителями, вероятно, чтобы зафиксировать произошедшее, один из них достал смартфон и начал снимать. Даже появление полицейских поблизости не заставило влюбленных прекратить. Остановившись рядом, правоохранители завели с ними разговор.
«А почему вы на нас смотрите и начинаете продолжать?» - спросил один из полицейских.
«Мы вообще-то вас не видели», - констатировала девушка.
«Одевайтесь и пройдемте в отдел!» - обратился к парочке сотрудник МВД,
«По поводу? Можно уйти? Вас ничего не смущает?» - возмутилась барышня.
«А вас?» - с удивлением ответил правоохранитель.
«Можно я не при вас буду?» - неожиданно постеснялась девушка.
После непродолжительной беседы молодых людей забрали в полицейский участок. Им грозит арест до 15 суток по статье о мелком хулиганстве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей, которые занимались сексом на Хохловской площади в Москве на глазах у десятков случайных прохожих.
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