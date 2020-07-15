Новая кошка: Гарика Харламова заподозрили в романе

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Ирина Дряхлова
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Инсайдеры отмечают, что комик буквально пошел в разнос после развода.

Новая кошка: Гарика Харламова заподозрили в романе

Фото: Instagram @yana_koshkina_official

Похоже не только Кристина Асмус особо не печалиться из-за развода, но и Гарик Харламов. Резидент Comedy Club уже обзавелся новой возлюбленной, сообщила «7 дней» с ссылкой на телеграмм-канал «Антиглянец». Имя новой пассии журналисты ресурса не назвали, но намекнули на одну из актрис шоу «Однажды в России». Подписчики канала сделали предположение, что возможно, это Яна Кошкина. Ведь, именно она обладает «выдающийся грудью», как было сказано в сообщении.

«Шоумен-комик, недавно объявивший о разводе, ухватил за выдающуюся грудь и не отпускает звезду шоу „Однажды в России“ на ТНТ», — написали журналисты телеграмм-канала.

Фото: Instagram @yana_koshkina_official

Слухи об отношениях с комиками из Comedy Club ходят вокруг Яны Кошкиной с заметной регулярностью. В СМИ появлялась информацию, что актриса была любовницей Гарика Мартиросяна, который подарил ей квартиру в Москве. Оба артиста эту информацию опровергли. А Гарика, как сообщают инсайдеры, буквально пошел в разнос после развода. Он отметил это событие на шумной вечеринке

Ранее 5-tv.ru сообщил, что по заявлению блоггера Лены Миро, Харламов очень скоро найдет себе новую жену. 

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